Le stringhe di codice trovate da 9to5Google nell’app Android System Intelligence (versione S.17) suggeriscono che Google sta lavorando su scorciatoie di ricerca per Pixel Launcher. Gli utenti Pixel sarebbero in grado di utilizzare le scorciatoie per cercare materiale specifico all’interno di Google Play Store, YouTube, Google Maps e Impostazioni.

Google ha aggiunto la ricerca sul dispositivo ad Android 12, accessibile quando attivi Pixel Launcher. “Cerca nel tuo telefono e altro”, dice la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo. Il telefono cerca le app che corrispondono alle lettere digitate nel campo di ricerca.

Pixel Launcher nasconde alcune sorprese

Se cerchi qualcosa che non può essere trovato sul tuo dispositivo, la casella di ricerca diventa bianca e dice “Cerca su Google”. Per quanto utile sia, ed è, Google sta attualmente testando un aggiornamento a questa funzione. In base alle stringhe di codice scoperte, toccando una delle quattro scorciatoie eseguirà una funzione simile alla barra di ricerca, tranne per il fatto che invece di dire “Cerca su Google”, la barra ti chiederà di “Cerca su Play Store”, “Cerca su YouTube”, “Cerca su Maps” o “Cerca su Impostazioni”, a seconda del collegamento che hai selezionato.

Anche se non abbiamo idea di quando questa funzione sarà disponibile, possiamo vedere come potrebbe essere un ottimo strumento di scoperta per gli utenti Pixel. Ricordiamo che per gli utenti che utilizzano Android 13 Beta 1, la barra di ricerca sul dispositivo è stata rimossa e sostituita con il widget standard di Ricerca Google, che contiene un collegamento a Lens, un’icona per la ricerca vocale e un collegamento all’app Google.

I possessori di Pixel meno audaci con Android 12 continueranno a vedere la barra di ricerca sul dispositivo nella parte superiore di Pixel Launcher.