Oggi, Snapchat ha annunciato il lancio di un nuovo servizio progettato per aiutare i creatori di contenuti a rafforzare il loro profilo. Con l’aggiunta della modalità regista, gli utenti saranno in grado di realizzare video visivamente più belli di quanto non siano mai stati in grado di fare prima.

I produttori possono sfruttare la nuova funzionalità Doppia fotocamera, che consente loro di utilizzare contemporaneamente sia la fotocamera anteriore che quella posteriore mentre lavorano in modalità regista, ora disponibile. Crediamo che questo cambierà il gioco per i creatori che desiderano registrare i momenti che accadono nelle loro vite. Invece di affidarsi a speciali trucchi della fotocamera o software aggiuntivo, i produttori possono ora registrare per la prima volta la loro reazione e la loro prospettiva a 360 gradi.

Snapchat si prepara a rilasciare l’aggiornamento per iOS

Inoltre, è inclusa una modalità schermo verde, che ti consente di trasformare senza problemi gli sfondi video in qualcosa di completamente diverso. Sul telefono appare una schermata verde, che è un effetto piuttosto interessante. Nella modalità è incluso uno strumento di modifica rapida, che ti consente di ritagliare i tuoi video in tempo reale mentre sei in modalità.

La modalità Director sarà resa disponibile agli utenti iOS nei prossimi mesi, con gli utenti Android che seguiranno l’esempio poco dopo. Secondo la dichiarazione dell’azienda, la modalità regista sarà disponibile tramite la barra degli strumenti della telecamera sulla destra. Se lo desideri, puoi accedere a questa funzionalità selezionandola dal menu Crea nella finestra principale di Spotlight.

Tuttavia, al momento la società non ha dichiarato se questa funzionalità arriverà anche per Android.