Risparmiare non è mai stato così facile, come da Esselunga nell’ultimo periodo. L’interesse della community è altissimo, per questo motivo l’azienda ha deciso di proporre un volantino pieno zeppo di occasioni dai prezzi assolutamente concorrenziali, anche applicandoli su modelli dall’elevatissima qualità generale.

Tutti coloro che vorranno accedere alle riduzioni, devono comunque sapere essere strettamente necessario affidarsi al negozio fisico sul territorio nazionale, in questo modo si avrà la possibilità di toccare con mano il prodotto, prima di decidere se effettivamente ricorrere all’acquisto. Tutti vengono comunque commercializzati con garanzia di 24 mesi, e come al solito sono disponibili gli smartphone in versione no brand.

Esselunga: le offerte che tutti stavano aspettando

Gli utenti da esselunga trovano prezzi bassi, non solo legati ai beni di prima necessità, ma anche a tantissimi altri prodotti di tecnologia generale. Il mondo degli smartphone è effettivamente coinvolto dalla riduzione applicata sullo Xiaomi Redmi Note 11, un modello assolutamente recente ed interessante, il cui prezzo finale comunque si aggira attorno ai 189 euro, per quanto ne concerne la variante con 128GB di ROM e 4GB di RAM.

Le sue caratteristiche principali, atte a renderlo praticamente unico nel proprio genere, ruotano attorno all’ottimo display AMOLED da 6,43 pollici, come anche il processore octa-core, 4GB di RAM ed un comparto fotografico impreziosito dal sensore principale di 50 megapixel. I dettagli dell’ottimo volantino, sono comunque disponibili in esclusiva assoluta sul sito internet della stessa azienda, conoscerete così i singoli prezzi.