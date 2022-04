I prezzi che Coop e Ipercoop hanno recentemente deciso di mettere a disposizione del pubblico, sono effettivamente tra i più bassi che si siano mai visti sul territorio nazionale, data la presenza di importantissime riduzioni sui migliori modelli in circolazione.

Le occasioni che potete trovare raccontate dettagliatamente nel nostro articolo, ricordiamo essere attive ovunque in Italia, senza però l’aggiunta diretta del sito ufficiale. In altre parole, per completare l’acquisto sarà sempre necessario recarsi personalmente in negozio.

Coop e Ipercoop: le offerte sono veramente incredibili

Con Coop e Ipercoop non si scherza assolutamente, nemmeno sui prezzi attivati sull’acquisto di prodotti di tecnologia generale. All’interno della campagna, infatti, si possono scovare occasioni legate ad esempio all’ottimo Oppo Find X3 Lite, un modello di fascia media, lanciato sul mercato nazionale nel corso del 2021, ed oggi ancora all’avanguardia in termini di prestazioni, considerato comunque il prezzo finale di soli 299 euro.

Coloro che invece vorranno puntare verso altri brand, potranno decidere di affidarsi al leggermente più costoso Galaxy A53s, passando anche per Galaxy a03s o Realme C31, ritenuti fra tutti i più economici e chiaramente meno performanti, ma non per questo meno interessanti del precedente.

Le offerte, come anticipato, comprendono le caratteristiche di base di vendita, ovvero promettono la solita garanzia legale di 24 mesi, ed anche la variante no brand, con aggiornamenti generalmente più tempestivi. Non dimenticatevi di scoprire le altre offerte sul loro sito ufficiale, premendo direttamente questo link vi collegherete al volantino.