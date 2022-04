Le offerte del volantino Comet raggiungono livelli effettivamente inattesi fino a pochissimo tempo fa, gli utenti sono finalmente liberi di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, sena doversi minimamente preoccupare della spesa finale da sostenere.

La campagna promozionale ricalca tutto quanto di buono avevamo visto in passato, almeno in termini di disponibilità sul territorio nazionale. Ciò sta a significare, in parole povere, che gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, in ogni negozio, ed anche sul sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Se volete avere gratis i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, correte ad iscrivervi subito a questo canale Telegram dedicato.

Comet: le occasioni fioccano, i prezzi sono alla portata di tutti

Offerte da non credere vi aspettano in questi giorni da Comet, data la presenza di una campagna promozionale veramente ricca di soddisfazioni e di prezzi praticamente mai visti prima d’ora. All’interno del volantino, infatti, abbiamo la possibilità di trovare l’Apple iPhone 13, uno degli smartphone più richiesti e desiderati degli ultimi mesi, in vendita a soli 799 euro, per quanto riguarda la sua variante da 128GB di memoria interna.

Molto buone sono anche le alternative decisamente più economiche, perfettamente rappresentate da Motorola Edge 20 Pro, in vendita a 549 euro, come anche Vivo V23, Galaxy A22, Galaxy A52s, Motorola Moto G41, Galaxy A32, Galaxy A22, Motorola Moto E40, Vivo Y33s o similari.

Per le nuove informazioni in merito all’ottimo volantino Comet, ricordatevi comunque di collegarvi il prima possibile a questo indirizzo.