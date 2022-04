Tantissime occasioni molto speciali vi attendono da MediaWorld in questi giorni, data la presenza di una incredibile campagna promozionale, pensata per avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

La soluzione che potrete trovare descritta ampiamente nell’articolo, ricordiamo essere perfettamente attiva, oltre ai vari punti vendita in Italia, anche online sul sito ufficiale. Optando per questa strada, gli utenti saranno effettivamente costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, salvo indicazione differente.

MediaWorld, che scoperta: solo oggi tantissimi sconti speciali

La Pasqua Tech di Mediaworld è impressionante, all’interno della campagna promozionale si riescono a scovare incredibili occasioni per spendere poco o niente, come ad esempio, già in prima pagina lo notiamo, l’ottimo Apple iPhone 13, disponibile all’acquisto a 829 euro, nella sua variante da 128GB di memoria interna.

Le proposte chiaramente non terminano qui, coloro che vorranno invece godere di prodotti con sistema operativo Android, potranno decidere di abbracciare Galaxy A22 a 199 euro, Galaxy A53 a 469 euro, Galaxy S21 FE a soli 599 euro, ma anche Oppo Find X5 Lite a 499 euro, Oppo Reno6 a 429 euro, Oppo A94 a 299 euro, Oppo A54s a 189 euro, oppure un economico Wiko Y82, il cui prezzo non supera i 99 euro.

Questo e moltissimo altro ancora vi attende nella campagna promozionale di Mediaworld, se volete scoprire quali sono i prezzi più bassi della singola giornata, correte subito su questo link speciale, troverete tutte le offerte.