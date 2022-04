Negli Stati Uniti, Motorola ha appena annunciato il Motorola Edge Plus, noto come Motorola Edge 30 Pro nel resto del mondo. Non solo i vari nomi lasciano perplessi, ma ‘Pro’ o ‘Plus’ implicherebbero l’esistenza di un telefono Edge standard, che al momento non è stato annunciato. Tuttavia, le voci hanno suggerito che un normale Motorola Edge 30 è in arrivo e ora sono emerse fotografie reali del telefono.

Un annuncio su Idle Fish, il mercato dei prodotti usati di Alibaba (simile a eBay), presenta quelle che sembrano essere le prime fotografie del Motorola Edge 30. Un’immagine del bootloader mostra il numero di modello XT2203-1, che si adatta alle precedenti rivelazioni per il Motorola Edge 30. Inoltre, l’immagine del bootloader indica 128 GB di memoria interna, 8 GB di RAM e un tipo di CPU di ‘SM KODIAK’, un chipset Snapdragon non identificato, probabilmente lo Snapdragon 778G Plus.

Motorola Edge 30 potrebbe essere presto presentato al pubblico

Altre fotografie mostrano una frequenza di aggiornamento di 144 Hz nelle impostazioni, una porta USB di tipo C nella parte inferiore e una fotocamera perforata nella parte superiore centrale del display. Non c’è un jack per le cuffie, come nel Motorola Edge Plus.

Secondo Yogesh Brar di 91mobiles, il telefono ha uno schermo POLED 144Hz da 6,55 pollici (che corrisponde alla frequenza di aggiornamento nelle foto), un chipset Snapdragon 778G+, 6/8 GB di RAM LPDDR4X, 128/256 GB di memoria interna, 4.020 batteria mAh, ricarica cablata da 30 W e Android 12 con il solito software ‘My UX’ di Motorola. È probabile che nella disposizione della fotocamera siano inclusi una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La scorsa settimana anche Evan Blass (Evleaks) ha pubblicato i render per la stampa.

Non dovremo aspettare molto per un annuncio ufficiale perché gli sfondi del telefono sono attualmente disponibili per il download. Se il Motorola Edge Plus 2022 è indicativo, il telefono sarà adeguato, ma il prezzo non sarà competitivo con opzioni di produttori come Samsung e Apple.