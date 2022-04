Tantissimi prodotti sono in forte promozione da MediaWorld, promettendo a tutti gli effetti un risparmio incredibile su ogni singolo acquisto effettuato, senza differenze territoriali o vincoli di alcun tipo. Gli ordini, come al solito del resto, possono essere completati praticamente ovunque in Italia, ma anche online sul sito.

Dovete ricordarvi, tuttavia, che potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, dovendo aggiungere un piccolo contributo a quanto effettivamente mostrato a schermo. Gli sconti del volantino, includono anche la garanzia di 24 mesi, e la variante no brand per la telefonia mobile.

MediaWorld: che offerte assurde per tutti

Con il volantino di Mediaworld, tutti gli utenti sono davvero pronti a risparmiare, anche nel momento in cui decideranno di acquistare gli smartphone di ultima generazione. Due chiari esempi possono essere xiaomi 12 e 12 Pro, dispositivi recentissimi, in vendita ad un prezzo che parte da 887 euro.

Coloro che invece non vorranno spendere più di 500 euro, potranno affidarsi direttamente a Xiaomi 11T Pro, disponibile appunto a 499 euro, scendendo poi verso i 468 euro necessari per Samsung Galaxy A53, oppure i 169 euro per il realme C31. Le proposte racchiuse all’interno del volantino sono davvero moltissime ed altrettanto varie, in questo modo tutti i consumatori potranno pensare di scoprire i migliori prodotti, senza spendere troppo. I dettagli della campagna promozionale sono per comodità raccolti direttamente a questo link, approfondite i prezzi più bassi, prima di pensare di acquistare.