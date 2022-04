Un elenco di sconti al 50% è attualmente disponibile da Coop e Ipercoop, ed è pronto a far risparmiare al massimo tutti gli utenti che sono alla ricerca dei migliori dispositivi in commercio, in vendita comunque a prezzi decisamente più bassi del normale.

Il volantino resta esattamente sulla stessa lunghezza d’onda delle soluzioni precedenti, in termini sopratutto di accessibilità e di sconti. Ciò sta a significare che gli acquisti potranno tranquillamente essere completati in negozio, senza portare differenze territoriali di alcun tipo, ed affiancando gli ottimi prezzi con la solita garanzia di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: il volantino che nessuno si aspettava

Con il volantino coop e ipercoop gli utenti si ritrovano davvero ad avere la possibilità di spendere molto poco sui propri acquisti, data la presenza di uno Xiaomi redmi Note 10, in vendita nel periodo a soli 179 euro.

Il prodotto non rientra chiaramente tra i top di gamma, e non ci potevamo aspettare diversamente, è difatti dotato di un display IPS LCD abbastanza ampio e performante (sono 6,5 pollici di diagonale), passando per la solita interfaccia grafica MIUI, una batteria decisamente capiente, in grado di renderlo alla pari di un battery phone, per finire con un processore octa-core performante.

L’acquisto, come anticipato, può essere completato alle normali condizioni di vendita, senza differenze particolari. Se interessati ad approfondire la conoscenza del prodotto, consigliamo ad ogni modo di collegarsi quanto prima al sito ufficiale.