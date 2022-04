Sconti davvero da non perdere sono a disposizione di tutti gli utenti da Carrefour, la nuova campagna promozionale può essere considerata come una delle migliori del periodo, data la presenza di prezzi sempre più bassi, almeno in confronto ai listini.

Il volantino, almeno in termini di disponibilità, non si allontana troppo da quanto siamo abituati a vedere, sempre parlando di Carrefour. Tutto ciò si tramuta nella necessità di acquistare i prodotti in ogni negozio in Italia, ma allo stesso tempo senza presentare differenze importanti in termini di localizzazione.

Carrefour: occasioni da non credere attive in questi giorni

La spesa da Carrefour è davvero ridotta ai minimi termini per un numero sempre crescente di utenti, all’interno dell’ultimo volantino, tutti hanno la possibilità di scovare alcune ottime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Tra queste possiamo trovare il Motorola Moto E20, un dispositivo veramente economico, dato il prezzo finale di soli 99 euro, ma che allo stesso tempo permette di godere di prestazioni complessivamente adeguate alla situazione.

Coloro che non lo conoscessero, devono comunque sapere trattarsi di un prodotto con display da oltre 6 pollici (tecnologia IPS LCD), affiancato da processore quad-core, 32GB di memoria interna (che ricordiamo essere completamente espandibile), senza dimenticarsi di una batteria dalla buona autonomia, nonché un comparto fotografico generalmente in linea con le aspettative. Il prodotto può essere acquistato, come anticipato del resto, in esclusiva nei singoli negozi in Italia; i dettagli sono però raccolti online sul sito ufficiale.