I pericoli che si nascondono su WhatsApp sono sempre molto subdoli. Tanti utenti iscritti alla piattaforma di messaggistica istantanea hanno denunciato episodi di truffa e di raggiri, a seguito della ricezioni di alcuni messaggi particolarmente insidiosi. I rischi di WhatsApp non arrivano solo dai messaggi, ma contemplano anche la foto profilo.

WhatsApp, la foto profilo e tutti i rischi annessi per gli utenti

Da tempo i malintenzionati hanno puntato con decisione le foto profilo degli utenti. Gli hacker di WhatsApp si avvalgono di regole particolarmente permissive di WhatsApp per quanto concerne la condivisione delle immagini del profilo.

Come noto, a differenza di altre piattaforme di messaggistica istantanea o di altri social, WhatsApp non solo consente la visione a tutto schermo delle foto profilo, ma da queste consente anche lo scatto di alcuni screenshot.

Gli iscritti di WhatsApp che inavvertitamente si trovano a condividere la loro immagine del profilo con sconosciuti mettono a repentaglio la loro sicurezza online. Non è un caso, se gli episodi legati a furti d’identità sono aumentati a dismisura nelle ultime settimane. Anche la creazione di profili fake rappresenta un pericolo da non sottovalutare.

Tutti gli utenti che desiderano evitare ogni genere di problema con la loro foto devono quindi proseguire con cancellazione dell’immagine del profilo.

In alternativa, per mezzo del menù Impostazioni, gli iscritti alla chat possono anche impostare la visione della foto ai soli contatti nella rubrica dello smartphone. Questo sistema rappresenta una mediazione tra il desiderio di condivisione della foto e la tutela della propria sicurezza.