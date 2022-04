Il volantino che Trony ha effettivamente deciso di mettere a disposizione dei vari consumatori sul territorio italiano, si appoggia al meccanismo Prendi 3 Paghi 2, ovvero alla possibilità di avere gratis un prodotto, seguendo un iter ben preciso.

La soluzione, di cui vi parliamo dettagliatamente nell’articolo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente in negozio, ciò sta a significare che sarete strettamente obbligati a recarvi presso gli stessi, per approfittare degli sconti. In parallelo, ad ogni modo, la rateizzazione senza interessi potrà essere richiesta al solo superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, riceverete codici sconto Amazon gratis e scoprirete ottime offerte speciali.

Trony: ecco quali sono i nuovi sconti

Con Trony gli utenti hanno la certezza di poter risparmiare al massimo, senza doversi minimamente preoccupare dei prodotti da aggiungere al carrello. L’idea dell’azienda è di fornire letteralmente carta bianca agli stessi, richiedendo però l’acquisto di 3 modelli differenti. Una volta effettuata la selezione, recandosi in cassa si avrà diritto a ricevere in cambio uno sconto del 100% sul valore finale del meno caro del trittico; quest’ultimo sarà immediato, non postumo o corrispondente ad un rimborso.

Il volantino, consapevole che non tutti vorrebbero, o potrebbero, acquistare 3 prodotti, decide di offrire anche una soluzione leggermente più economica. Gli utenti infatti ne potranno aggiungere solamente 2, godendo in cambio di uno sconto del 50% sempre sul meno caro.

Per i dettagli dell’ottima campagna promozionale, e per scoprire tutte le possibili combinazioni, vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale dell’azienda, ricordando comunque che gli acquisti sono effettuabili solo in negozio.