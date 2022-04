Le nuove offerte che euronics ha deciso di mettere a disposizione del pubblico italiano, sono il giusto compromesso per cercare di spendere poco, ed allo stesso tempo poter godere di una qualità decisamente superiore alle più rosee aspettative.

La corrente campagna promozionale ricalca esattamente quanto di buono avevamo già visto in passato, proponendosi come valida alternativa alle più recenti offerte di Unieuro, o anche di esselunga, uno dei supermercati più in voga dell’ultimo periodo. Gli acquisti, come al solito del resto, potranno tranquillamente essere completati in ogni negozio in Italia, a cui aggiungere eventualmente delle piccole differenze in relazione al socio di appartenenza.

Non perdetevi il nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, sono disponibili codici sconto gratis ed incredibili offerte.

Euronics: ecco quali sono i nuovi sconti

Se volete spendere poco, allora dovete assolutamente affidarvi ad Euronics, all’interno del nuovo volantino, si trovano tantissime occasioni con prezzi che non vanno oltre i 500 euro, ed allo stesso tempo una qualità decisamente superiore alle aspettative.

I migliori modelli in promozione partono da Oppo Find X5 Lite e Honor 50, passando poi per i più economici Xiaomi redmi Note 11 Pro, Oppo Reno6, redmi Note 11, Motorola Edge 30 Lite, Redmi Note 11 Pro o realme 9 Pro. Nell’eventualità in cui foste interessati ai top di gamma, ricordiamo essere presenti anche iPhone 12 e iPhone 12 Pro, i cui prezzi si aggirano sui 1279 e 1379 euro.

Le nuove offerte del volantino Euronics, possono essere scoperte in esclusiva nei singoli negozi, ma prima potete visualizzarle direttamente tramite le seguenti pagine sul sito ufficiale.