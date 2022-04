A partire da ieri 12 aprile 2022 l’operatore WindTre ha lanciato una nuova promozione Convergenza Special Promo Yellowe che permetterà di attivare una nuova linea mobile con l’offerta Go Unlimited Lite +.

Quest’ultima ha un costo minore di 5 euro al mese e oltre a questa offerta il cliente riceverà, se vuole, anche una nuova linea fissa con l’offerta Super Fibra a meno di 20 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre lancia la Go Unlimited Lite + a meno di 5 euro al mese

Questa nuova promozione è dedicata ad alcuni ex clienti WindTre selezionati di rete mobile che attualmente si trovano su un altro gestore nazionale, che saranno invitati a recarsi in un punto vendita WindTre tramite una campagna SMS informativa winback. L’offerta GO UnLimited Lite+ prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G a 4,99 euro al mese addebitato su credito residuo.

Mentre la versione Easy Pay prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile fino in 4G a 4,99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento automatico carta di credito, conto corrente o carte conto abilitate. Se il nuovo cliente WindTre attiva anche l’offerta mobile con la promo Convergenza Special dedicata, l’offerta Go Unlimited Lite+ a 4,99 euro al mese, avrà ogni mese minuti illimitati, 200 SMS e “Giga illimitati” di traffico internet mobile, oltre la promo di rete fissa già raccontata.

Sotto la stessa anagrafica si possono aggiungere altre 2 SIM con l’offerta mobile WindTre Family a 9,99 euro al mese. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi, sarà addebitata la restante parte del costo di attivazione per i soli mesi di mancata permanenza, a rate o in unica soluzione, secondo la scelta che sarà effettuata dal cliente WindTre in fase di attivazione.