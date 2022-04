Nissan sta posticipando nuovamente la data di uscita del suo SUV elettrico Ariya a causa della carenza globale di semiconduttori e di altre interruzioni della catena di approvvigionamento.

L’Ariya, il secondo modello Nissan solo EV dopo la berlina Leaf, sarà ora in vendita il 12 maggio in Giappone. La casa automobilistica aveva recentemente segnalato un lancio a fine marzo.

L’Ariya era inizialmente previsto per il lancio a metà del 2021, ma è stato ritardato a causa della carenza di chip. Le vendite in Europa dovrebbero iniziare questa estate e negli Stati Uniti in autunno, ha affermato la casa automobilistica.

Una versione in edizione limitata del SUV è stata venduta in Giappone come previsto a gennaio.

Caratteristiche di questa nuova versione

Nell’attesa finalmente di scoprire il mercato italiano, ricordiamo brevemente alcune caratteristiche tecniche della Nissan Ariya che sono trepelate online ultimamente.

Secondo quanto comunicato al momento della presentazione, la versione elettrica sarà divisa in un totale di 5 diverse versioni con potenze comprese tra 160 e 290 kW. L’autonomia potrà raggiungere i 500 km nel modello con batteria da 87 kWh e ha la trazione anteriore.

Non mancheranno anche i modelli dotati di trazione integrale e-4ORCE che permetteno una migliore distribuzione della coppia. Ovviamente, ci sarà anche molta tecnologia a bordo e saranno disponibili sistemi ADAS avanzati.

Il lancio della nuova Ariya era originariamente previsto per la metà del 2021, ma è stato ritardato dalla carenza di chip legata al COVID. Le vendite in Europa dovrebbero iniziare questa estate e negli Stati Uniti in autunno, ha affermato Nissan.