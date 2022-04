L’operatore WindTre ha recentemente iniziato a proporre ad alcuni nuovi clienti selezionati, l’offerta denominata GO 150 Flash Easy Pay a meno di 10 euro al mese. Si tratta di un’offerta operator attack, disponibile quindi per alcuni clienti che richiedono la portabilità del proprio numero.

Più precisamente, possono attivarla gli utenti che richiedono la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. Scopriamo insieme cosa comprende.

WindTre lancia la GO 150 Flash Easy Pay

L’offerta appena menzionata prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 150 Giga di traffico dati, il tutto al prezzo di 8,99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento automatico carta di credito, conto corrente o carte conto abilitate.

Con Go 150 Flash+ Easy Pay si potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione l’intero costo di attivazione di 49,99 euro oppure non pagare nulla all’attivazione e rateizzarlo in 24 rate mensili di 2,08 euro. In questo caso verrà riconosciuto uno sconto sul costo mensile dell’offerta di importo pari alla rata del costo di attivazione per tutto il periodo di rateizzazione, a condizione che l’offerta rimanga attiva per 24 mesi.

In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi, sarà addebitata la restante parte del costo di attivazione per i soli mesi di mancata permanenza, a rate o in unica soluzione, secondo la scelta che sarà effettuata dal cliente WindTre in fase di attivazione. Alcuni servizi come Segreteria Telefonica ad ascolto gratuito (in Italia e UE) e il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato sono inclusi nel prezzo.