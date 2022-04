La piattaforma di infotainment per eccellenza è sicuramente Android Auto. Big G ha il vanto di aver creato questo sistema super efficiente ma che non sempre è esente dalla presenza di bug. Infatti, in alcuni casi, i suddetti si protraggono nel tempo portando gli automobilisti ad essere alquanto infastiditi.

Per quanto riguarda il bug della lingua, tramite il quale vengono letti notifiche o messaggi, in Android Auto è uno di quei bug che sono durati di più: se ne parla di più di un anno. Di recente pare che sia di nuovo tornato a dare fastidio ai vari utenti, i quali hanno segnalato nuovamente che il sistema di infotainment abbia di nuovo incominciato a “dare i numeri”. Un utente brasiliano si è trovato ad ascoltare la lettura dei suoi messaggi in portoghese del Portogallo e non Brasile.

Android Auto: la problematica della lingua sembra essere più strana del solito

La stessa vicissitudine pare che sia avvenuta ad un utente del Canada, dove Android Auto gli ha letto le notifiche di Messenger e SMS in francese della Francia e non in francese del Canada. Il bug non coinvolge direttamente tutte le notifiche, infatti Gmail non presenta questa problematica.

Il nuovo bug coinvolge quindi principalmente una declinazione della lingua diversa da quella impostata diversa da quello principale, come ad esempio può succedere per il francese e il portoghese. Fortunatamente però un membro di Android Auto ha confermato ufficialmente che Google sa di queste deficienze del suo sistema di infotainment e sta cercando di risolvere il problema nel minor tempo possibile.