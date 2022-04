Come ben saprete, anche Samsung vende i propri prodotti con una tastiera pre installata proprietaria anche se alcuni utenti preferiscono utilizzare la Gboard di Google.

Proprio quest’ultimi, che hanno deciso di utilizzare la tastiera del colosso di Mountain View, stanno riscontrando un fastidioso bug. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Gboard: su Samsung Galaxy è presente un fastidioso bug

In che cosa consista il bug: su diversi smartphone e tablet Samsung, modificare il volume dei tasti nel menu delle Impostazioni di Gboard non produce l’effetto sperato. No, perché la tastiera, a prescindere dal volume che l’utente abbia impostato nel menu dedicato, si adegua sempre e comunque al volume selezionato a livello di sistema.

Questo vuol dire che agli utenti Samsung che si imbattano nel bug sono precluse possibilità come, ad esempio, impostare livelli di volume diversi per la riproduzione di contenuti multimediali e per il feedback della pressione dei tasti. Allo stato attuale, il bug è irrisolto, tuttavia non sembra presentarsi su dispositivi di altri brand. Naturalmente, anche su smartphone e tablet di altri marchi, se viene attivato il Silenzioso, viene azzerato anche il volume dei tasti anche se rimane la possibilità di tenere al minimo il volume della tastiera.

Dal momento che, stando alle segnalazioni di alcuni utenti, questo bug di Gboard su dispositivi Samsung Galaxy è presente ormai da qualche anno, non resta che sperare che siano i produttori ad intervenire per porvi rimedio. Vi terremo ovviamente aggiornati sulla questione.