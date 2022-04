Il servizio in abbonamento PlayStation Now di Sony subirà alcuni importanti cambiamenti a giugno. Tra un paio di mesi, il servizio sarà unito a PlayStation Plus, creando tre nuovi livelli PS Plus: PS Plus Essential, PS Plus Extra e PS Plus Premium. PS Plus Essential è il PS Plus così com’è ora, mentre PS Plus Extra combina fondamentalmente PS Plus e PS Now con alcune aggiunte. PS Plus Premium, nel frattempo, include tutto questo più centinaia di giochi retrò.

Ma mentre ci sono alcuni importanti cambiamenti all’orizzonte per PlayStation Now, Sony sta ancora aggiungendo nuovi giochi al servizio su base mensile. Ultimamente infatti PlayStation ha rilasciato gli ultimi giochi gratuiti di aprile 2022, presentando un totale di quattro nuovi giochi da giocare questo mese gratuitamente, ma solo per gli abbonati.

Ecco i giochi che possono essere scaricati gratuitamente

I nuovi giochi per PlayStation Now di aprile 2022 sono Journey to the Savage Planet, Outer Wilds, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood e WRC 10 FIA World Rally Championship. Di questi giochi,il migliore consigliato è Outer Wilds, un gioco indie acclamato dalla critica di Mobius Digital e Annapurna Interactive.

Per chi non lo sapesse, Outer Wilds è un gioco pluripremiato in cui i giocatori esplorano un sistema solare intrappolato in un loop temporale.

Journey to the Savage Planet, nel frattempo, è un gioco di avventura in prima persona in cui i giocatori esplorano un mondo alieno ostile.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood è un action-RPG che ha ottenuto recensioni per lo più negative al momento della sua uscita, mentre WRC 10 FIA World Rally Championship è un gioco di corse.

Sony non ha annunciato quando uno di questi giochi verrà rimosso da PlayStation Now, il che di solito è un buon indicatore del fatto che saranno disponibili sul servizio per molto tempo. Di solito, se uno qualsiasi dei nuovi giochi PlayStation Now per un dato mese sarà disponibile solo per pochi mesi, Sony indicherà le date di rimozione.