Appena pochi giorni fa, Black Shark ha annunciato la nuova famiglia di smartphone da gaming chiamata Black Shark 5. Il trio di device è composto dalla versione base, dalla variante Pro e dall’interessante versione RS e di tutti e tre i modelli potete leggere il nostro approfondimento.

Tuttavia, non si tratta degli unici modelli disponibili in quanto l’azienda ha annunciato anche una versione esclusiva dedicata al solo mercato Cinese. Per Black Shark 5 e 5 Pro arriverà anche la Aerospace Edition.

Si tratta di una edizione molto particolare che dona ad entrambi gli smartphone una componente inedita e molto preziosa. La scocca infatti è realizzata in un materiale molto particolare, utilizzato nell’industria aerospaziale.

Per Black Shark 5 e 5 Pro arriva anche la Aerospace Edition che introduce l’utilizzo di un nuovo design e soprattutto di materiali di derivazione aerospaziale

Grazie alle proprietà uniche del materiale, è possibile assorbire e dissipare il calore attraverso la scocca esterna, favorendo il lavoro della camera di vapore. Inoltre, la miglior gestione delle temperature, permette di utilizzare al meglio il sistema di ricarica proprietario Star Stream GaN a 120W.

Black Shark 5 e 5 Pro in versione Aerospace Edition possono contare anche su un design unico composto da colori a contrasto. Sulla scocca posteriore è presente una litografia estremamente particolare realizzata utilizzando nanoparticelle e effetti di luce RGB.

Entrambi i device utilizzano un display AMOLED flessibile con diagonale da 6.67 pollici, risoluzione di 2400×1080 pixel e refresh rate a 144Hz. Il pannello inoltre ha ottenuto la certificazione HDR10+ e la certificazione SGS per la protezione degli occhi. Resta invariato il SoC equipaggiato su entrambi modelli, quindi lo Snapdragon 870 per la versione base e lo Snapdragon 8 Gen 1 per la Pro.

Il prezzo per la versione da 12/256GB di Black Shark 5 Aerospace Edition è di circa 550 dollari. La variante Pro sempre in edizione limitata invece equipaggia 16/256GB di memorie ed ha un prezzo in Cina di circa 942 dollari.