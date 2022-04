Un volantino davvero inaspettato è comparso letteralmente all’orizzonte da Carrefour, offrendo agli utenti una possibilità di risparmio inimmaginabile fino a pochissimo tempo fa.

La campagna promozionale resta perfettamente in linea con le aspetattive dei consumatori, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati in esclusiva in negozio, senza avere comunque la possibilità di collegarsi al sito ufficiale, per fruire in egual misura dei medesimi sconti.

Carrefour, le offerte mettono all’angolo le rivali

Carrefour prova ad avvicinare il più possibile gli utenti al mondo della tecnologia, con il lancio di una campagna promozionale che offre l’acquisto combinato di due modelli, ad un unico prezzo.

In particolare, a partire da ieri, 4 aprile, in tutti i negozi sarà possibile avere Motorola Moto E20 e le cuffie wireless sport di marca Poss, a soli 99 euro. Chiaramente lo smartphone in promozione non appartiene alla fascia alta del mercato, si tratta di un modello da poco più di 100 euro, con display HD+ da 6,5 pollici (IPS LCD), affiancato da un processore quad-core, soli 2GB di RAM e 32G di memoria interna (espandibili). Tutto è snellito dalla presenza di una interfaccia molto vicina ad Android Stock, ergo privata da qualsiasi artificio grafico o funzioni atte ad appesantire l’esperienza complessiva.

Per conoscere comunque da vicino la campagna promozionale, scoprendo i vari prezzi che l’azienda ha deciso di attivate nel periodo, potete collegarvi a questo indirizzo, visualizzerete nel dettaglio i singoli prezzi.