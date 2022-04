Euronics sa come catturare gli utenti, invogliandoli ad acquistare presso i suoi negozi, per l’occasione ha difatti lanciato una serie di offerte e di prezzi molto bassi, applicandoli su prodotti dalla qualità incredibilmente elevata.

Il volantino, tuttavia, presenta una limitazione molto importante, non è disponibile in ogni negozio in Italia, ma è limitato a specifici soci di appartenenza. Il consiglio che vi diamo è sempre il solito, controllate attentamente l’appartenenza, in modo da essere sicuri di poter risparmiare al massimo.

Euronics: attenzione alle offerte, sono da non credere

Il risparmio da Euronics raggiunge i massimi livelli, data la presenza di una serie di riduzioni di prezzo praticamente mai viste prima, ed applicate anche su modelli assurdi, ma tutti legati alla fascia media della telefonia mobile.

Il dispositivo che presenta il prezzo, e le prestazioni, più alto, è sicuramente l’Honor 50. Disponibile sul mercato dallo scorso anno, si è subito contraddistinto per un design curato e moderno, ma sopratutto per prestazioni all’avanguardia. Il prezzo attuale, per la variante da 128GB di memoria interna, si aggira attorno ai 499 euro.

Sempre nella medesima campagna, si possono anche scovare altre occasioni mirate su modelli meno costosi, in vendita ad esempio a soli 329 euro. Tra questi possiamo trovare Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10S, Vivo Y21, Motorola Moto E7 Power, o anche un buonissimo Galaxy A32, affiancato dal Galaxy A52s. I dettagli sono raccolti direttamente al seguente link speciale.