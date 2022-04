WhatsApp apporta un grande cambiamento: l'aggiornamento porta una nuova funzione

WhatsApp introdurrà la possibilità di inserire reazioni ai messaggi ricevuti. Nei prossimi aggiornamenti, infatti, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo consentirà agli utenti di lasciare una reaction ai messaggi, come avviene al momento già su Messenger di Facebook e nei DM su Instagram (per quanto, in quest’ultimo caso, in maniera decisamente limitata).

Non si tratta ancora di un update per la versione stabile: l’implementazione delle reaction avverrà prima in una versione beta e se supererà i test di funzionamento e apprezzamento da parte del pubblico, potrà essere inserito anche nell’app principale.

WhatsApp, arrivano le reazioni ai messaggi: ecco come si utilizzano

Se ne parla già da diversi mesi e ora le reaction ai messaggi stanno per diventare realtà. Nella beta 2.22.8.3, destinata agli utenti Android, gli amanti dell’app verde potranno provare in anteprima la novità di casa Meta.

Si potrà esprimere la reazione verso il messaggio ricevuto sia in chat privata sia su gruppi di utenti. Basterà semplicemente fare premere a lungo sul messaggio a cui si vuole rispondere e compariranno le varie emoji, ognuna con un’espressione differente.

Secondo quanto diffuso da wabetainfo, le espressioni disponibili saranno diverse: pollice in sù, cuore, risata, faccina sorpresa, faccina che piange e abbraccio.

WhatsApp is rolling out message reactions! After enabling reaction notifications, WhatsApp is finally releasing message reactions to certain beta testers on WhatsApp beta for Android! Are you lucky?https://t.co/aY3xbetmMr — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 21, 2022

In base alle ultime indiscrezioni, anche le reaction così espresse saranno coperte dalla crittografia end-to-end, che garantisce un livello di sicurezza superiore alle proprie conversazioni.

Al momento la versione beta verrà diffusa anche sul client desktop di WhatsApp, WhatsApp desktop, ma la novità potrebbe presto divenire parte della versione completa della chat più usata al mondo.