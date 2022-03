Gli sconti del volantino Carrefour raggiungono livelli assolutamente inimmaginabili fino a qualche settimana fa, riuscendo a catturare fortemente l’attenzione dei vari consumatori interessati all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, senza mai essere costretti a spendere cifre troppo elevate.

Le nuove offerte sono come al solito limitate in esclusiva presso i più importanti punti vendita sul territorio nazionale, in modo da avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, obbligandoli però a recarsi personalmente presso i negozi per completare l’acquisto. I prezzi includono anche la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, perfetta per ricevere aggiornamenti decisamente più tempestivi, in confronto alle versioni brandizzate.

Carrefour, che occasioni vi attendono nel volantino

Carrefour continua a convincere con un volantino veramente ricco di offerte e di prodotti da non perdere, all’interno del quale troviamo ad esempio la possibilità di acquistare uno smartphone a soli 89 euro. Avete capito bene, in questi giorni da Carrefour sarà possibile acquistare lo Xiaomi Redmi 9AT, un modello appartenente alla fascia media della telefonia mobile, in vendita sul mercato da quasi 2 anni ormai.

I suoi punti di forza sono molteplici, e partono sicuramente dall’ampia batteria da 5000mAh, la quale permette di trasformare il dispositivo in un vero e proprio battery phone, pronto a soddisfare le richieste di milioni di utenti. In aggiunta, segnaliamo comunque la presenza di un ampio display da 6,53 pollici di diagonale, per finire con 3GB di RAM e 32GB di ROM (espandibile). I dettagli sono raccolti qui.