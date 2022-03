Comet ha in serbo per gli utenti italiani una sorpresa veramente incredibile, in questi giorni è difatti possibile addirittura ricevere un prodotto gratis su ogni singolo acquisto effettuato, a patto che si scelga uno specifico modello di tecnologia.

I prezzi bassi sono attivi su tutto il territorio nazionale, con possibilità di accesso alla campagna indistintamente dalla provenienza, oltre che naturalmente tramite l’e-commerce ufficiale dell’azienda. Dovete sapere, infatti, che per un acquisto effettuato tramite il sito ufficiale, è prevista la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, a patto che la spesa complessiva sia superiore ai 49 euro.

Comet: questi sconti sono davvero unici

Un regalo incredibile attende tutti gli utenti da Comet, la nuova campagna promozionale convince a mettere mano al portafoglio, con prezzi bassi ed un’ottima occasione per risparmiare. Coloro che infatti sceglieranno di acquistare uno a scelta tra galaxy S21 FE o Galaxy Z Flip3, pagandoli rispettivamente 679 e 899 euro, potranno comunque ricevere gratis il Galaxy Tab A8 2021 (un tablet da 10 pollici per intenderci). La consegna dell’omaggio non sarà postuma, ma avverrà in concomitanza con l’emissione dello scontrino.

Sempre nel medesimo volantino trovano anche posto modelli decisamente più economici, ed ugualmente performanti, quali possono essere Realme C25Y, Galaxy A22, Galaxy A52s, Galaxy A03s o anche Realme 9 Pro+. Le offerte del volantino Comet sono veramente incredibili, per questo motivo non dovete assolutamente mancare le pagine che trovate indicate in questo link.