Il lancio di Grecale rappresenta una sfida innovativa per Maserati. Il brand punta a rinnovarsi senza stravolgere le proprie tradizioni e l’anima del nuovo SUV incarna perfettamente questo obiettivo.

Dopo aver visto quali sono tutte le principali novità della vettura, ci possiamo concentrare su un aspetto che da sempre caratterizzata il DNA Maserati, le prestazioni. Gli utenti interessati a Grecale potranno scegliere tra tre motorizzazioni a seconda delle proprie esigenze. Il più potente disponibile in gamma è il Nettuno, lo stesso portato al debutto dalla supercar MC20. Si tratta di un motore V6 da 3.000 centimetri cubici sovralimentato da un sistema a doppio turbo e privo di qualsiasi forma di elettrificazione. Grazie a questa dotazione, è possibile erogare 530 CV e spingere la vettura ad una velocità massima di 285 km/h.



Il motore Nettuno può contare sull’innovativa tecnologia di combustione a precamera con doppia candela pensato per il motorsport e in grado di restituire prestazioni eccezionali. A questo sistema si affianca anche il sistema a combustione tradizionale per ottimizzare i consumi e le prestazioni. Gli utenti potranno guidare Grecale senza avvertire alcuna differenza tra i due sistemi ma sapendo che potranno contare sulle massime prestazioni quando necessario.