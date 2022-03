L’azienda coreana LG ha scelto di abbandonare il settore smartphone avviando il processo di chiusura della divisione dedicata che si è concluso lo scorso anno. Tuttavia, nonostante la chiusura, il produttore aveva ancora alcuni smartphone in catalogo il cui supporto era ancora in corso.

Per evitare problemi ai propri clienti più fedeli, LG ha promesso di continuare a fornire aggiornamenti ai device. Il produttore non ha tradito la fiducia dei propri utenti e in queste ore ha rilasciato l’aggiornamento ad Android 12 per il device Velvet.

Lo smartphone è stato presentato nel corso del 2020 e al momento del lancio equipaggiava Android 10. Lo scorso anno il device ha ricevuto Android 11 e in queste ore, a distanza di due anni, sta ricevendo il nuovo major update del sistema del robottino. Al momento l’aggiornamento sembra riguardare le versioni 5G dello smartphone commercializzate in Corea del Sud.

LG ha mantenuto la promessa di fornire supporto software ai propri device nonostante la divisione smartphone sia stata chiusa

Tuttavia, siamo certi che presto l’update verrà esteso a tutti i device internazionali. Quando sullo smartphone sarà possibile scaricare Android 12, verrà mostrata una notifica che invita ad effettuare il download ed in seguito l’aggiornamento. Nel caso in cui si volesse verificare manualmente la presenza di update, è possibile entrare nel menù Impostazioni e cliccare sulla voce Aggiornamento Software.

Nonostante la promessa di LG di continuare a supportare i device in commercio, questo potrebbe essere l’ultimo aggiornamento per il device. Non sappiamo se ci saranno nuovi update legati alle patch di sicurezza rilasciate da Google. Inoltre, difficilmente potrebbe arrivare un ulteriore major update quando l’azienda di Mountain View pubblicherà Android 13.