Il produttore DJI terrà una conferenza il prossimo 21 marzo e l’evento si preannuncia molto interessante. Infatti, stando alle prime indiscrezioni, durante l’evento verrà presentato un nuovo drone o che andrà ad arricchire la famiglia del brand.

Come confermato direttamente dall’accout Twitter ufficiale di DJI, la conferenza avrà inizio alle 14:00 ora Italiana. Al momento non è stato rivelato di quale drone si possa trattare, ma stando alle ultime indiscrezioni possiamo avere una idea a riguardo.

Il leaker DealsDrone ha anticipato che il nuovo modello in arrivo potrebbe essere il DJI Mavic 3 Enterprise. Questa variante rappresenta una evoluzione del Mavic 3 base con feature inedite ma non ancora svelate.

For Everyday Heroes Join us for the DJI Enterprise New Product Launch Event. Save The Date: March 21, 2022 | 09:00 AM EDT Learn More: https://t.co/6cZXOl21uu pic.twitter.com/I9ahMH25B4 — DJI Enterprise (@DJIEnterprise) March 16, 2022

A giudicare dal nome ci possiamo aspettare miglioramenti sul comparto fotografico con nuove ottiche in grado di aumentare la qualità delle riprese. Infatti, potrebbe trattarsi di un drone pensato per l’uso professionale ma al momento si tratta solo di indiscrezioni.

Un’altra ipotesi riguarda il debutto del DJI Mini 3, la versione più compatta dei droni del produttore. Questo modello unirà un peso ridotto ad un comparto fotografico comunque di altissimo livello. Infine, il produttore di droni cinese potrebbe lanciare anche il nuovo M30. Questo ulteriore modello sarà compatibile con il controller RC Plus che integra un display per avere immediatamente un feedback sulla visuale del drone.

Ricordiamo che DJI è attualmente al centro dell’attenzione a causa della guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le nazioni stanno usando i droni per monitorare dall’alto la situazione e la stessa Ucraina ha chiesto il diretto intervento del produttore. La Nazione chiede lo spegnimento di tutti i droni non registrati che operano all’interno dei confini per non dare un vantaggio tattico agli invasori.