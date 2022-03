Uno dei contenuti maggiormente attesi dell’anno è senza dubbi la sesta ed ultima season di Peaky Blinders, si tratta della stagione conclusiva che, avrà il compito di mettere la parola fine all’arco narrativo dedicato a Thomas Shelby e alla sua gang originaria di Birmingham, i Peaky Blinders appunto.

Il contenuto in questione però, sebbene non sia ancora fruibile su Netflix, è già stato messo in onda, esattamente 888 giorni dopo l’ultimo episodio della quinta stagione, l’emittente detentrice dei diritti infatti, la BBC, sta trasmettendo ogni Lunedì un episodio su BBC One, per un totale di sei episodi per sei settimane.

Quando arriva su Netflix e in Italia

Ovviamente sorge spontaneo chiedersi allora quando le avventure della famiglia Shelby torneranno ad essere disponibili anche sul piccolo schermo e in Italia, ebbene la risposta c’è e non è delle migliori, Netflix Italia ha infatti rilasciato la data di uscita ufficiale sulla propria piattaforma con un post sul proprio ufficiale Twitter, si tratta del 10 Giugno 2022, una data ampiamente dopo il termine della distribuzione su BBC.

I vari utenti dunque dovranno armarsi di pazienza e attendere per quella che sembra a tratti un scelta priva di ogni logica ma che, contestualizzando forse indica come Netflix voglia massimizzare la presenza dei suoi utenti sulla sua pagina di streaming andando a non far combaciare nello stesso periodo contenuti di livello.

Se dunque non vedete l’ora che di poter godere dell’ultima season, segnate la data e armatevi di pazienza, ci sarà da attendere ancora un po’ ma certamente ne varrà la pena.