Le sorprese non finiscono mai di stupire da Euronics, arrivano in questi giorni nuovi sconti incredibili pronti a spingere i consumatori ad acquistare prodotti di tecnologia generale, spendendo sempre prezzi più bassi di quanto avremmo mai effettivamente sperato di vedere.

Il volantino che troverete nell’articolo, non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili solo in negozio, ed allo stesso tempo che sono presenti importanti differenze in relazione al socio o all’area di appartenenza. Indipendentemente da ciò, i prodotti sono tutti no brand e presentano la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Euronics: tantissime offerte per tutti i gusti

Il risparmio raggiunge livelli inattesi da Euronics, con un volantino che prova in tutti i modi a catturare l’attenzione dei tantissimi utenti sempre alla ricerca della migliore occasione per spendere poco su ogni singolo acquisto. I due modelli di punta dell’intera campagna, sono Xiaomi 11T e Honor 50, in vendita ad un prezzo che generalmente non supera i 599 euro.

Sempre nel medesimo volantino, si possono scovare anche prodotti decisamente più economici, ed ugualmente performanti, quali possono essere Xiaomi Redmi 9C, Galaxy A52s, Redmi Note 11S, TCL 305 o anche un eccellente Honor 50 Lite. Se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, dovete comunque collegarvi quanto prima al sito ufficiale del volantino di Euronics, in modo da conoscere da vicino ogni singolo sconto.