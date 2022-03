Le nuove offerte che Bennet ha effettivamente deciso di raccogliere all’interno dell’ultimo volantino, sono tra le migliori del periodo corrente, proprio perché riescono a garantire al consumatore finale un risparmio inatteso a mai visto presso altre realtà del territorio.

La spesa è veramente concorrenziale, con prezzi molto più bassi del solito, sia sull’acquisto di telefonia mobile, che di prodotti legati all’elettronica generale. L’unica cosa da sapere, avvicinandosi alla corrente soluzione, consiste nella necessità di recarsi fisicamente in negozio per completare l’acquisto, data l’assenza degli stessi sconti sul sito ufficiale di Bennet.

Bennet è fuori di testa: arrivano offerte e prezzi da non credere

Tutti gli sconti del volantino Bennet presentano prezzi decisamente più bassi del normale, per questo motivo gli utenti sono davvero invogliati a recarsi in negozio il prima possibile. Il migliore della campagna è sicuramente il Samsung Galaxy A03s, un modello in vendita addirittura a soli 129 euro, con il quale comunque è possibile godere di prestazioni più che interessanti, in rapporto alla fascia di prezzo di appartenenza.

Gli utenti che invece vorranno spendere ancora meno, potranno affondare le proprie mani nello Xiaomi Redmi 9AT, un modello veramente molto economico, dato il prezzo di soli 99 euro, in vendita da poco più di un anno. All’interno del volantino Bennet si trovano anche tantissime altre riduzioni interessanti, legate a categorie merceologiche completamente differenti, come ad esempio i 319 euro necessari per l’acquisto di una smart TV LG LED da 43 pollici. Per i dettagli e tutte le info, collegatevi qui.