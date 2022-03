Giucas Casella è stato dimenticato dentro la casa del grande fratello vip a fine del programma televisivo? lo scherzo di Alfonso con la redazione è esilarante!

Jessica Selassié vince il Grande fratello Vip 2022

Dopo sei lunghi mesi in cui i Vip hanno vissuto nella casa più famosa d’Italia, siamo arrivati al gran finale. Momenti di suspense dopo il tradizionale stacco delle luci della casa a cui segue l’ingresso in studio. Il televoto è chiuso e Alfonso si appresta a nominare il vincitore.

Jessica Selassié trionfa nella finalissima contro Davide, con una preferenza del 62%, rispetto al 38% di Silvestri.

Un duello agguerrito in una serata ricca di colpi di scena che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Il risultato finale è rimasto in dubbio fino all’ultimo momento, vedendo in gioco nell’ultima serata, sei concorrenti apprezzatissimi dai telespettatori: Lulu, Baru, Giucas, Jessica, Delia, Davide.

Nel frattempo Giucas ne combina un altra delle sue! (segue in basso)

Giucas dimenticato chiuso dentro la casa?

Giucas in chiusura puntata è stato vittima di uno scherzo della redazione. La puntata è ormai conclusa, parte la sigla finale e in ultima battuta viene inquadrata dall’alto la casa del Grande Fratello.

A un tratto terminata la musica della sigla si sente una voce nel buio provenire dall’interno, e si tratta proprio della voce di Giucas che urla chiamando Alfonso.

Un scena vista varie volte durante le votazioni e nomination della casa, dove Casella e Signorini, da grandi amici, erano soliti colpirsi con piccoli scherzi, urla e battute pungenti.

Tutto nella norma in quanto Giucas in quel momento non si trovava in casa, ma in studio a festeggiare la vittoria di Jessica insieme ai concorrenti e amici con cui ha condiviso l’incredibile percorso del GF 2022.

