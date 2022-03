Sono arrivate migliaia di prenotazione su Airbnb per case e hotel in Ucraina, da turisti che in vacanza non ci andranno mai!

Una trovata geniale per fare delle donazioni libere su Airbnb

Come annunciato Airbnb ha chiuso le prenotazioni per Russia e Bielorussia, come ritorsione e protesta contro la guerra. Sulla stessa linea anche altre agenzie di viaggio, come Expedia e Priceline, che hanno interrotto i servizi.

Il panorama economico e politico ci mostra una Russia sempre più isolata. Tantissime le aziende che hanno cessato le attività, come ad esempio Apple che non venderà più i propri prodotti e Ikea con la chiusura di 17 punti vendita.

Tuttavia, nonostante il disastroso conflitto in corso in Ucraina, Airbnb è pienamente operativa ed è stata protagonista e mezzo di un grande aiuto umanitario per i civili.

Airbnb ha dichiarato il 5 marzo di aver ricevuto oltre 62 Mila prenotazioni, per case e alberghi in Ucraina, in sole 48 ore.

Ovviamente si tratta di turisti non ci metteranno mai piede, vista la drammatica situazione.

In questo modo l’azienda destina immediatamente i fondi ai titolari degli immobili, diventando di fatto un metodo rapido e veloce per effettuare delle donazioni al popolo Ucraino in grande difficoltà.

Le donazioni sono giunte per la più dagli Stati Uniti, seguite da quelle di Londra e Canada, dimostrando la vicinanza e il gran cuore delle persone che vogliono dare man forte e far sentire la vicinanza all’Ucraina.

Utilizzando questo escamotage si ha la certezza che i fondi arrivino direttamente ai destinatari. Il rischio di frodi è praticamente nullo, in quanto l’azienda ha tutti i dati bancari dei titolari delle residenze in affitto.

Pare inoltre che Airbnb non abbia trattenuto alcuna commissione, inviando il 100% dei fondi.

L’amministratore delegato, Brian Chesky, ha parlato della vicenda su Twitter e si è detto entusiasta dell’iniziativa, specificando che nei fatti si tratta di libere donazioni.