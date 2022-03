L’elenco gratis di offerte con smartphone veramente scontatissimi, è finalmente pronto per fare la propria comparsa anche da Coop e Ipercoop, gli utenti sono veramente felicissimi di potersi avvicinare ad una campagna promozionale che promette grandissime cose, al giusto prezzo finale.

Il risparmio è assoluto sulla maggior parte dei prodotti in commercio, dovete ricordarvi, infatti, che gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni negozio fisico sul territorio nazionale, senza distinzioni o vincoli particolari. L’unico aspetto da non scordare, riguarda assolutamente l’impossibilità di accedere agli sconti recandosi sul sito ufficiale, i prezzi potrebbero essere differenti.

Coop e Ipercoop: questi sconti sono assolutamente incredibili

Coop e Ipercoop hanno recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, con il lancio di una nuova serie di offerte assolutamente ricche ed interessanti, al cui interno troviamo sicuramente la possibilità di acquistare un buon smartphone di fascia media. Stiamo parlando di Xiaomi 11 Lite, un prodotto che viene commercializzato a poco meno di 330 euro, e che si presenta in versione brandizzata TIM.

Le altre due alternative in vendita, rientrano invece nella sfera di casa Samsung, e coinvolgono quindi Galaxy A12, disponibile a 159 euro, oppure anche un buonissimo Galaxy A22, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 199 euro. La campagna promozionale convince con tantissimi altri sconti interessanti applicati su differenti categorie merceologiche, se volete approfondire la conoscenza della soluzione corrente, ricordatevi di aprire le pagine sottostanti, troverete ogni singolo prezzo.