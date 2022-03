Il volantino di casa Comet riserva non poche sorprese a tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per correre in negozio a completare l’acquisto di prodotti di tecnologia, in quanto nasconde al proprio interno grandiose offerte e prezzi decisamente concorrenziali.

La prima cosa da sapere riguarda sicuramente la possibilità di affidarsi anche al sito ufficiale, in quanto gli stessi acquisti potranno necessariamente essere completati online, con spedizione gratuita presso il domicilio, senza costi aggiuntivi (solo se spendete più di 49 euro). In caso contrario, potrete comunque recarvi sempre in negozio, oppure richiedere la spedizione presso lo stesso (gratis su ogni ordine).

Comet, attenzione a questi sconti, sono incredibili

I migliori prezzi del volantino Comet sono assolutamente dietro l’angolo, e nella maggior parte dei casi sono applicati su modelli in vendita a non più di circa 500 euro. Coloro che vorranno effettivamente avvicinarsi, devono comunque sapere che è presente anche un top di gamma, il bellissimo foldable Samsung Galaxy Z Flip3, il cui prezzo finale attuale si aggira attorno ai 749 euro.

Non mancano comunque rivelazioni più economiche, ed altrettanto performanti, quali possono essere Honor 50 e 50 lite, passando anche per Galaxy A52s, Redmi 11 Lite, Redmi Note 10 Pro o il buonissimo galaxy S20 FE, il cui prezzo finale si aggira sempre sui 399 euro. I dettagli e le migliori offerte del volantino, anche di altre categorie merceologiche, li potete trovare comunque elencati direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.