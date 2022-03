I creator che utilizzano Instagram Live potranno nominare per la prima volta dei moderatori durante le loro sessioni. I mod avranno la possibilità di segnalare commenti inappropriati, rimuovere gli spettatori dalla trasmissione e disattivare i commenti per uno specifico spettatore, tra le altre cose.

Instagram afferma che i produttori possono designare un moderatore per un video in diretta toccando i tre punti nella casella dei commenti mentre il video è in corso. Possono quindi selezionare un moderatore da un elenco di account suggeriti oppure possono utilizzare il campo di ricerca per cercare un account specifico.

Instagram: l’aggiornamento non è ancora disponibile per tutti

Considerando che Instagram Live è operativo dal 2016, è una sorpresa che la piattaforma di social media abbia appena iniziato ad abilitare i moderatori per i suoi live streaming. La moderazione è diventata uno standard necessario su altri siti di live streaming, come Twitch e YouTube, dove i commenti possono trasformarsi rapidamente in attacchi diffamatori.

Facebook, l’attività gemella di Instagram, offre agli utenti la possibilità di aggiungere moderatori ai propri stream, nonché strumenti per identificare ed eliminare il comportamento di trolling, funzionalità simili moderazione recentemente annunciate da Instagram.

Poiché Instagram si sforza di attirare più produttori su Live offrendo la possibilità di monetizzare gli stream, la presenza di moderatori della chat dovrebbe, in teoria, rendere l’esperienza di streaming molto più piacevole per coloro che vi partecipano. Al momento, non è chiaro quando l’aggiornamento raggiungerà gli utenti finali e se ci sarà un beta test iniziale per permettere ad alcune persone di provare le nuove funzionalità in anteprima.