Con i suoi ultimi chip, il produttore di chip taiwanese MediaTek sta conquistando il mercato degli smartphone. Il Dimensity 9000 e 8100 sono innegabilmente attraenti e i marchi non possono che notarlo. Il Dimensity 8100 è un processore di punta che supera lo Snapdragon 870 e persino lo Snapdragon 888. Secondo un recente elenco del Dimensity 9000 su GeekBench 5, supera lo Snapdragon 8 Gen 1. Secondo alcuni blogger digitali, OnePlus lo farà presentare uno smartphone Dimensity 8100. Secondo le fonti, questo smartphone sarà disponibile il prossimo mese.

Secondo le informazioni di certificazione, il nuovo modello PGKM10 consente una ricarica rapida da 150 W. Questa capacità di ricarica caricherà completamente una batteria da 4500 mAh in 15 minuti. Questo dispositivo verrà fornito con una testina di ricarica rapida da 160 W.

OnePlus si prepara per il rilascio del nuovo smartphone

Secondo i rapporti precedenti, questo prossimo telefono OnePlus potrebbe essere un membro della serie OnePlus 10. Altri aspetti del telefono sono stati precedentemente rivelati. Secondo le fonti, avrà uno schermo OLED da 6,8 pollici FHD + 120 Hz. Questo dispositivo avrà anche un display a foro singolo al centro, una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 megapixel sul retro e una batteria integrata a doppia cella da 4500 mAh.

Lo Xiaomi 12 è dotato della stessa fotocamera di punta Sony IMX766. Questo è un sensore di punta con una suola da 1/1,56 pollici, pixel alti 50 MP e una dimensione del sensore a pixel singolo corrispondente di 2 m dopo l’integrazione di quattro pixel.

Le caratteristiche principali di questo prossimo telefono OnePlus saranno il Dimensity 8100 e la ricarica rapida da 150W. Inutile dire che il Dimensity 8100 è attualmente il chip di punta più in voga del settore. Può sfruttare il consumo energetico dello Snapdragon 870 per raggiungere le prestazioni dello Snapdragon 888.

Per quanto riguarda la ricarica rapida da 150 W, questa è la tecnologia di ricarica rapida più recente svelata da Oppo al MWC non molto tempo fa. Il design dell’adattatore, così come il cavo del telefono cellulare, è stato riottimizzato per adattarsi a un’elevata potenza. Questa potenza di ricarica caricherà anche la batteria da 4500 mAh al 50% in 5 minuti. Il restante 50% di potenza, invece, impiegherà altri 10 minuti.