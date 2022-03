Xbox: anche Microsoft sceglie la strada green, fondamentale il Risparmio Energetico

Una buona notizia nel 2022 c’è: l’ambiente inizia finalmente a ricevere il rispetto che gli spettava. Dopo le molteplici iniziative Green proposte in ogni campo, anche Microsoft ha deciso di inserire il Risparmio Energetico nell’Xbox. Inoltre, per il 2023, ha in piano di trasformarsi in un’azienda “carbon negative“, “water positive” e “zero waste“. Scopriamo tutti i progetti.

Xbox: i piani di Microsoft aiuteranno la natura

Non è una novità, perché già al termine del 2021 Xbox Series S aveva ottenuto il titolo di prima console dell’azienda a incorporare “resine riciclate post-consumo” (PCR) nella produzione della scocca e di vari componenti interni. Come specifica Microsoft: “Almeno il 28% in peso della plastica dei componenti meccanici della Series S aggiornata è basata su resina riciclata post-consumo (PCR)”.

L’azienda poi aggiunge: “La modalità Risparmio Energetico consuma circa 20 volte meno rispetto allo Standby quando la console non viene usata o riceve aggiornamenti. Adesso gli aggiornamenti di sistema e di gioco possono essere scaricati durante la modalità Risparmio Energetico, in modo da abbassare la richiesta di energia. Abbiamo reso tale opzione quella predefinita quando i giocatori configurano la console“.

Inoltre Microsoft ha impostato il servizio Xbox Cloud Gaming, che permette di giocare a titoli riprodotti da remoto proteggendo così l’ambiente. “Poiché la maggior parte del consumo di energia si verifica durante il gioco, il cloud gaming può trarre vantaggio dai significativi investimenti in energia rinnovabile di Azure. Entro il 2025, i datacenter di Azure passeranno all’uso del 100% di energia rinnovabile in modo che il cloud gaming possa sfruttare la transizione verso l’energia pulita”.

Ad ogni modo l’azienda ha bisogno in primis dell’ausilio dei suoi giocatori. Nulla di troppo difficile, basterà abilitare la modalità di Risparmio Energetico sulla console.