Twitter ha annunciato martedì il lancio di una nuova piattaforma per i creatori chiamata “Creator Dashboard”. Il nuovo strumento, secondo il gigante dei social media, ha lo scopo di aiutare i creatori a esaminare come generano denaro su Twitter e quanto guadagnano da strumenti di monetizzazione come Super Follows e Ticketed Spaces. La dashboard consente inoltre ai creatori di esaminare la cronologia dei pagamenti e visualizzare le informazioni sui pagamenti imminenti.

La nuova dashboard è accessibile tramite la scheda “Monetizzazione” dell’app ed è disponibile per i creatori iOS negli Stati Uniti con oltre 10.000 follower che partecipano a Ticketed Spaces e Super Follows. La funzione Super Follows dell’azienda consente agli artisti di generare denaro mensile fornendo contenuti con paywall ai follower che si abbonano a loro e la funzione Ticketed Spaces consente a creatori e host di stabilire un prezzo del biglietto per le loro trasmissioni Spaces.

Twitter continua a migliorare la sua piattaforma

Il Creator Dashboard mostrerà un elenco di nuovi Super Follower, un elenco di Super Follower che hanno rinnovato l’abbonamento e una stima dei profitti totali derivanti dall’opzione di monetizzazione. Quando si tratta di Ticketed Spaces, la dashboard ti mostrerà quanti biglietti hai venduto, un elenco di persone che hanno acquistato i biglietti e il denaro totale stimato per ciascuno dei tuoi Spaces.

L’azienda afferma che intende migliorare la dashboard in futuro in modo che possa essere utilizzata dai creatori per trovare nuovi metodi per sviluppare le loro comunità ed esaminare i soldi che guadagnano sulla piattaforma. Nell’ultimo anno, Twitter ha introdotto una serie di nuove funzionalità e strumenti per aiutare i creatori sulla sua piattaforma. Lo scorso ottobre, la società ha lanciato “Twitter for Professionals”, un servizio per aziende e creatori.

La nuova impostazione del profilo offre agli utenti funzionalità aggiuntive per differenziare il proprio profilo, promuovere istantaneamente i contenuti tramite pubblicità e sfruttare le future operazioni di e-commerce di Twitter.