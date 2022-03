Battlefield 2042 otterrà finalmente un vero tabellone dei punteggi, sei mesi dopo il suo rilascio. Il tabellone segnapunti è incluso in un aggiornamento che risolve anche alcuni problemi e include un nuovo bundle decorativo, ma non include la chat vocale.

Il nuovo tabellone segnapunti in Battlefield 2042 non è particolarmente entusiasmante; è semplicemente un lungo elenco di giocatori e delle loro statistiche, con i primi 20 giocatori in classifica nel punteggio di ogni squadra evidenziati. Presenta anche porzioni ritagliate se tu o i tuoi compagni di squadra avete meno di 20 anni. A sinistra del tabellone c’è la schermata Panoramica partita, che ha lo stesso aspetto di adesso e mostra il punteggio complessivo della partita, il tuo K/D/A e un elenco di nastri che puoi guadagnare.

Battlefield 2042 ha perso molti giocatori dal suo lancio

La patch risolve anche vari problemi di arresto anomalo su entrambe le versioni del gioco Origin e Xbox One quando si utilizza un controller Xbox One, nonché alcuni bug in Conquest e Hazard Zone.

La chat vocale, un’altra funzionalità notevolmente assente dal lancio di Battlefield 2042, è indicata nelle note sulla patch. Secondo DICE, la funzionalità non è inclusa in questo ultimo aggiornamento, ma verrà aggiunta nella prossima versione, che dovrebbe arrivare all’inizio di aprile.

Tutto questo, però, arriva un po’ tardi. A parte il fatto che questi aggiornamenti arriveranno sei mesi dopo l’uscita del gioco, sembra che molti giocatori siano andati avanti. In effetti, molte persone sono tornate ai precedenti giochi di Battlefield. Secondo SteamDB, Battlefield 2042 ha meno giocatori di punta al giorno rispetto a Battlefield 1, Battlefield 4 e Battlefield 5.