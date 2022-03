I migliori smartphone sono in forte promozione da Esselunga, grazie alla recente campagna promozionale dell’azienda, infatti, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una soluzione altamente interessante, condita con prezzi alla portata di tutti.

Gli acquisti, al netto di limitazioni molto remote, possono essere effettuati ovunque sul territorio nazionale, con accessibilità garantita in ogni singolo negozio in Italia. Da notare, tuttavia, che gli stessi prezzi non sono stati attivati online sul sito ufficiale, condizione che richiede quindi al cliente di recarsi sempre personalmente nel punto vendita.

Esselunga: che occasioni assurde per tutti

All’interno dell’ultimo volantino Esselunga si possono scovare ottime occasioni per spendere poco o niente, risparmiando molto più del previsto. Fino al 12 marzo, ad esempio, sarà possibile acquistare un interessante Samsung Galaxy S20 FE, pagandolo addirittura soli 359,28 euro.

Il prezzo pare sin da subito decisamente interessante, date le prestazioni che, nonostante sia sul mercato da poco più di un anno, lo stesso prodotto è attualmente in grado di offrire. Ricordiamo che integra esattamente le stesse specifiche tecniche del Galaxy S20 originario, ma con la sostituzione del processore, ora un Qualcomm Snapdragon, al posto del classico Samsung Exynos (la variante commercializzata prevede inoltre 128GB di memoria).

