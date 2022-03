Il volantino che Comet ha effettivamente deciso di mettere a disposizione degli utenti italiani, rappresenta un punto saldo su cui fare affidamento, sempre nell’idea comunque di spendere poco o niente, o comunque risparmiare al massimo, nell’acquisto di un prodotto di tecnologia generale.

La campagna promozionale riparte da dove si era fermata nelle scorse settimane, ovvero propone una serie di sconti speciali attivandoli sia in negozio che online, e promettendo la consegna gratuita a domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse effettivamente avere un valore superiore ai 49 euro (indipendentemente dalle categorie coinvolte).

Comet: queste offerte nascondono sorprese a non finire

Il nuovo volantino Comet, attivato fino al 16 marzo, propone una buonissima dose di sconti e di promozioni da non perdere che possono davvero aiutarvi a risparmiare moltissimo. In prima pagina, ad esempio, troviamo l’ultimo Samsung Galaxy S20 FE, un prodotto in vendita da poco più di un anno, ma comunque ancora in grado di garantire ottime prestazioni, nonostante il prezzo di soli 399 euro.

Sfogliando le pagine si incrociano poi molti altri smartphone interessanti, come gli ultimi Samsung Galaxy S22, ma anche Honor 50 a 499 euro, Galaxy Z Flip3 a 749 euro, Galaxy A52s a 299e uro, Galaxy A12 a 169 euro, Honor 50 Lite a 249 euro, Xiaomi 11 Lite a 349 euro, Xiaomi Redmi Note 11S a 299 euro, Redmi Note 10 Pro a 289 euro, Redmi Note 11 a 249 euro e tanti altri ancora. Non potendoli riassumere tutti in un unico articolo, potete sfogliare i singoli sconti aprendo le pagine che trovate qui.