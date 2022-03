Dopo un lungo processo burocratico, Tesla ha incassato il via libera dal Governo Tedesco per avviare la produzione delle vetture elettriche nella Gigafactory di Berlino. In particolare, l’azienda di Elon Musk ha superato le verifiche ambientali e la fabbrica potrà finalmente iniziare ad operare.

I ritardi accumulati in questi mesi erano dovuti ad alcune preoccupazioni relative all’impatto ecologico causato da Giga Berlin. I responsabili Tedeschi volevano analizzare il problema del disboscamento causato dalla costruzione del sito produttivo e la successiva riduzione delle risorse idriche della zona.

Nonostante le lungaggini burocratiche, sembra che alla fine Tesla sia riuscita a convincere il Governo sulla bontà del progetto e finalmente abbia ottenuto l’approvazione definitiva. In ogni caso, il confronto tra l’azienda e il Governo non è del tutto terminato.

L’avvio della produzione è condizionata al rispetto di un documento di 536 pagine. In questo documento sono presenti circa 400 condizioni che Tesla deve soddisfare per procedere con la produzione. L’azienda ha confermato che si impegnerà per adeguarsi a rispettare tutte le norme entro due settimane.

Il rispetto delle condizioni non dovrebbe influenzare l’avvio della produzione che quindi è prevista nei prossimi giorni. Inoltre, il documento stabilisce alcuni dei paletti che Tesla dovrà rispettare.

Si legge che Tesla potrà realizzare un massimo di 500 mila vetture elettriche all’anno nello stabilimento Giga Berlin. Il processo produttivo sarà completo ed includerà sia le vetture che la produzione di batterie, rendendo quindi la fabbrica totalmente autosufficiente. Inoltre, la forza lavoro che la fabbrica richiederà sarà di 3.000 dipendenti.