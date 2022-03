Smart sta ultimando gli ultimi aspetti per prepararsi al meglio per il debutto del primo SUV elettrico dell’azienda. Il nome della vettura sarà “#1” proprio per sottolineare che si tratta del primo modello appartenente a questa nuova generazione.

La vettura nasce dalla joint venture formata da Daimler e Geely nel 2019. Le due società avevano lo scopo di reinventare il brand Smart e proiettarlo nell’era della mobilità elettrica. Il risultato di questi anni di lavoro e sviluppo sarà questo crossover che farà il proprio debutto ad aprile.

La data non è stata confermata ufficialmente dal brand, ma le ultime indiscrezioni sembrano tutte concordi. I mercati di riferimento per Smart #1 saranno l’Europa e la Cina. Infatti, il veicolo è pensato per essere un crosover in grado di viaggiare a zero emissioni senza rinunciare al comfort di guida.

Smart #1 sarà il primo SUV elettrico dell’azienda e il debutto ufficiale potrebbe avvenire tra meno di un mese

Le dimensioni generose permettono di avere ampio spazio per passeggeri e bagagli. Inoltre, sarà presente un powertrain elettrico non ancora confermato ma che, secondo le anticipazioni, svilupperà 149 kilowatts pari a circa 200 cavalli.

Ci aspettiamo che il motore sarà posizionato sulle ruote posteriori, garantendo quindi una maggiore sportività al SUV. Saranno presenti due versioni della batteria che influiranno sull’autonomia. La variante più potente sarà da 60 kWh in grado di garantire fino a 430 chilometri di percorrenza. Non mancherà il supporto alla ricarica rapida che permetterà di ricaricare fino all’80% in circa 30 minuti.

La versione definitiva di Smart #1 non dovrebbe differire troppo dalla versione Concept in termini di dimensioni. Ci aspettiamo quindi una lunghezza di 4,29 metri, quindi paragonabile all’attuale Mini Countryman.