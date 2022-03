UniCredit e BPM allo stremo: nuova truffa svuota i conti e danneggia gli utenti

Che sia il nome di una banca meno blasonata o quello di Unicredit, ci può essere tanta differenza. Le truffe infatti tendono ad utilizzare il nome o il marchio dell’istituto bancario più famoso, visto che le probabilità di riuscita dell’inganno saranno così più alte.

Unicredit cerca di sventare una nuova truffa: questo è il messaggio dal quale dovete tenervi lontani

Anche questa volta il nome di Unicredit non può passare in osservato, che sia un messaggio o un’e-mail. Molte persone hanno testimoniato di aver ricevuto il testo, il quale avrebbe l’obiettivo di ottenere le credenziali di accesso fingendo di risolvere delle problematiche legate ai conti.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT