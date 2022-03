Microsoft ha annunciato che il suo servizio di cloud storage OneDrive è ora disponibile come app nativa per i Mac dotati di CPU M1 di Apple. Mentre Google Drive, Dropbox e altri servizi di archiviazione cloud supportano già i chip M1 del produttore di iPhone, questa volta il colosso del software è un po’ in ritardo.

Microsoft ha lanciato un’anteprima pubblica di un’app di sincronizzazione OneDrive per i Mac Apple M1 e una per i dispositivi Windows on Arm nel dicembre dello scorso anno. Tuttavia, a gennaio di quest’anno, i clienti hanno notato problemi durante l’utilizzo della funzionalità File su richiesta aggiornata di OneDrive, che scarica il contenuto dei file solo quando necessario.

Microsoft OneDrive si prepara al supporto per M1

Tuttavia, Microsoft ha ora reso ampiamente disponibile la sincronizzazione di OneDrive per macOS e tutto sembra essere in ordine, secondo The Register, che lo ha recentemente testato. Tuttavia, rispetto alla versione precedente per Mac basati su Intel, la fonte di notizie non ha osservato un aumento di velocità significativo. Tuttavia, le prestazioni del cloud storage sono generalmente determinate dal tipo di file caricati e dalla tecnica di sincronizzazione utilizzata.

Mentre gli utenti di M1 Mac saranno entusiasti del fatto che OneDrive ora funzioni in modo nativo sui loro sistemi, gli amministratori IT saranno molto più entusiasti del fatto che Folder Backup (o Known Folder Move) sia ora in anteprima pubblica.

Le cartelle importanti sul computer di un utente macOS, come Desktop e Documenti, possono essere trasferite su OneDrive e utilizzate su più dispositivi. Tuttavia, senza abbonamento, puoi caricare solo 5 GB di dati.

Secondo un nuovo post sul blog di Microsoft, per testare Folder Backup, gli utenti interessati devono prima essere un OneDrive Insider con un Mac con almeno masOS Monterey 12.1. Anche il backup delle cartelle sta iniziando lentamente, poiché la funzionalità è disponibile solo per il 10% degli addetti ai lavori di OneDrive per ora, anche se sarà disponibile per il resto nelle prossime settimane.

Sebbene molti consumatori di Mac si affidino all’archiviazione cloud iCloud di Apple, Microsoft OneDrive è una scelta popolare per le aziende, motivo per cui il rilascio di un client Mac M1 nativo è così significativo.