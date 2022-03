Come molti di voi probabilmente sapranno, Apple ha dovuto affrontare diverse denunce di attività anticoncorrenziale, dagli sviluppatori ai funzionari dell’antitrust negli Stati Uniti e in Europa. Secondo 9to5Mac, un nuovo gruppo di sviluppatori sta ora spingendo Cupertino con un progetto chiamato ‘Open Web Advocacy’.

Il progetto Open Web Advocacy è stato fondato da un gruppo di sviluppatori che vogliono che Apple consenta altri motori di browser su iOS, il che significa essenzialmente che altri browser dovrebbero avere accesso alle stesse funzionalità della versione iOS di Safari. Inoltre, il progetto vorrebbe che Apple aprisse iOS a motori di browser di terze parti.

Apple utilizza il motore WebKit su iOS

Per chi non lo sapesse, iOS utilizza il motore WebKit, che alimenta Safari e tutti i contenuti web su iOS. A differenza di macOS, le app iOS devono utilizzare WebKit come motore del browser. Ciò implica che quasi tutti i browser Web o le app Web sul tuo iPhone o iPad sono semplicemente Safari con una skin.

L’organizzazione spera di convincere Apple a consentire vari motori browser su iOS, in modo che gli sviluppatori abbiano maggiori opportunità di creare app utili per il Web attuale. Secondo Bruce Lawson, uno dei creatori del progetto, ogni browser su iOS (inclusi Chrome, Firefox ed Edge) è attualmente solo ‘un guscio di marca di Safari’ e Safari non ha concorrenza su iOS.

In sostanza, limitando le app a WebKit, gli sviluppatori perdono l’accesso ad alcune delle funzionalità disponibili in Safari. I browser di terze parti, ad esempio, hanno funzionalità a schermo intero molto limitate. Inoltre, la connettività Apple Pay è limitata solo a Safari. Le app basate sul Web non possono essere eseguite in modalità a schermo intero e i browser di terze parti non hanno la possibilità di aggiungere un’app Web alla schermata iniziale.