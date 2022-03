Nel caso in cui possiedi il Sony Xperia 1 II o il Sony Xperia Pro, dovresti tenere d’occhio gli aggiornamenti software. Dopo aver lanciato versioni stabili di Android 12 per Sony Xperia 1 III e Xperia 5 III all’inizio di questo mese, Sony ha ora iniziato a distribuire l’aggiornamento per Sony Xperia 1 II e Xperia Pro, che in precedenza non erano disponibili.

Tieni presente che al momento gli aggiornamenti vengono applicati solo alle versioni del telefono con sede negli Stati Uniti. L’aggiornamento sarà disponibile per la variazione globale della singola SIM del Sony Xperia 1 II con il numero di modello XQ-AT51, mentre l’aggiornamento per il Sony Xperia Pro sarà disponibile per il modello statunitense con doppia SIM con il numero di modello XQ-AQ62.

Android 12 è disponibile per questi smartphone

Tuttavia, al momento non ci sono informazioni su quando altre varianti di entrambi i telefoni riceveranno l’aggiornamento. Tuttavia, dato che gli aggiornamenti sono già in fase di eliminazione, è probabile che non ci vorrà molto prima che lo facciano. Sia l’Xperia 1 II che l’Xperia Pro sono stati rilasciati rispettivamente nel 2020 e nel 2021 e, di conseguenza, sono ancora considerati abbastanza nuovi per essere idonei per l’aggiornamento di Android 12.

Non possiamo dire se l’Xperia 1 II riceverà o meno l’aggiornamento ad Android 13 quando sarà disponibile, ma almeno i possessori del telefono potranno sfruttare l’aggiornamento ad Android 12 quando sarà disponibile. Nel frattempo, non ci sono nuove informazioni in merito su nuovi aggiornamenti e attendiamo che la società rilasci nuovi dettagli su ciò che possiamo aspettarci dal prossimom aggiornamento del sistema operativo più diffuso al mondo per smartphone.