Una recente fuga di notizie ha rivelato alcuni dettagli intriganti su un imminente dispositivo Nintendo. Le informazioni provengono da una perdita del codice sorgente di Nvidia, che suggerisce un potenziale successore di Switch (Switch 2) o Switch Pro.

Nintendo Switch Pro e Switch 2 sono stati di tendenza su Twitter sin dalla divulgazione. In precedenza ci sono state speculazioni su una variante Pro per il dispositivo di gioco portatile Nintendo Switch, che avrebbe fornito funzionalità 4K nativa, ma non sono mai state confermate dall’azienda giapponese.

Nintendo Switch Pro potrebbe essere presentata quest’anno

Con i produttori di sistemi che rilasciano Xbox Series X/S e PS5, è solo questione di tempo prima che Nintendo rilasci la propria console di nuova generazione con aumenti delle prestazioni e altre nuove funzionalità.

Tuttavia, nonostante diversi rapporti, l’unico nuovo prodotto dell’azienda era un modello OLED Switch. Tuttavia, la perdita del codice sorgente di Nvidia avvenuta a seguito di un attacco informatico ha rivelato file che suggeriscono un nuovo modello Switch. Le cartelle della perdita sono etichettate ‘nvn2’. Per chi non lo sapesse, lo Switch originale aveva un’API chiamata nvn. Prendi questa storia con le pinze, poiché questo elenco non è una conferma definitiva che l’azienda sta lavorando a un nuovo modello Switch.

Inoltre, è molto fattibile che ‘nvn2’ venga utilizzato per riferirsi a qualcos’altro non correlato. Tuttavia, supponendo che ciò sia corretto, Nintendo Switch 2/Pro includerà il supporto DLSS per i suoi giochi. L’azienda ha riscosso un successo significativo con la sua attuale gamma Switch, inclusa l’edizione OLED, quindi non sarebbe sorprendente se prevedesse di introdurre un nuovo modello Pro per competere con la console di gioco mobile Steam Deck recentemente rilasciata, che è più potente di qualsiasi versione Switch sul mercato.