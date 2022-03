L’entrata in servizio dei droni Bayraktar TB2 risale al 27 febbraio quando in l’Ucraina ha pubblicato un video in cui il velivolo senza pilota ha distrutto un sistema missilistico russo. Il video è diventato immediatamente virale e ha sottolineato l’importanza strategica di questo mezzo.

riuscito a distruggere un carro armato e due missili terra-aria. I velivoli inoltre vengono usati per distruggere le scorte e i rifornimenti russi, creando scompiglio tra le forze di invasione. Lo scorso primo marzo inoltre, le forze Ucraine hanno annunciato che un drone è.